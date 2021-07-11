Srebrenitsa'da hayatını kaybedenler soykırımın 26'ncı yıl dönümünde anıldı

Dünyanın en büyük insanlık trajedisi olarak kabul edilen Srebrenitsa soykırımının 26. yıl dönümünde soykırım kurbanları törenle anıldı.

Srebrenitsa'da hayatını kaybeden ve kimlik tespiti yapılan 19 kurbanın cenaze törenine katılmak üzere Bosna Hersek Cumhurbaşkanlığı Konseyi üyeleri Şefik Caferoviç ve Jeljko Komşiç'in yanı sıra yabancı devlet ve hükümet başkanları da Potaçari'ye geldi. Törene 17 Haziran'da Srebrenitsa soykırımını tanıyan Karadağ'ın Cumhurbaşkanı Milo Djukanoviç ve Başbakan Yardımcısı Driton Abazovic de katılırken, Karadağlı siyasiler Potoçari Anıt Mezarlığı'ndaki cenaze töreninden önce soykırım kurbanları için hazırlanan Anı Odası'nı ziyaret etti. Djukanoviç ve Başbakan Yardımcısı Abazovic, soykırım kurbanları için açılan anı defterini imzaladı.

Djukanoviç, tören alanına girişte Srebrenitsa Anneleri'ni selamlayarak, “Mağdurlara saygı göstermek bir yükümlülük, soykırım konusunda hepimizin sorumluluğunu bilmesi gerektiğini hatırlatmak da önemli” dedi.

Djukanoviç ve Abazovic'in yanı sıra Karadağ Meclisinden 60 kişi daha Srebrenitsa kurbanlarını anma programına katıldı. Sırp politikacı Cedomir Jovanovic'in de törene katılan siyasiler arasında yer alması dikkat çekti.

Tören, Srebrenitsa kurbanları için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulmasının ardından Bosna Hersek milli marşının okunması ile başladı. Kimliği tespit edilen 19 kurbanın naaşı, bugün kılınacak cenaze namazının ardından Potoçari Anıt Mezarlığı'nda defnedilecek.

Srebrenitsa soykırımında 8 bin 732 kişi hayatını kaybetmişti.

Zehra Adiloviç

