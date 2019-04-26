Sri Lanka Başbakanı Sirisena: 'Saldırıların elebaşı öldü'

Devlet Başkanı Maithripala Sirisena, geçtiğimiz günlerde ülkedeki çeşitli otel ve kiliselere düzenlenen saldırıların arkasında olduğu iddia edilen elebaşının öldüğünü açıkladı. Sirisena, elebaşı Zahran Hashim'in başkent Kolombo'da beş yıldızlı Shangri-La oteline düzenlenen saldırıda öldüğünü aktardı. Sirisena, Paskalya ayini esnasında kiliseler ve otellere düzenlenen saldırıya ilişkin DEAŞ'la bağlantılı olduğu belirtilen 140 kişinin arandığını duyurdu.

Terörizmin yakında Sri Lanka'dan silineceğini söyleyeN Sirisene "Yakında normale döneceğiz. Uluslararası ajanslar soruşturmada bize yardım ediyorlar" ifadelerini kullandı. Sirisene ayrıca Emniyet Genel Müdürü Pujith Jayasundara'nın istifa edeceğini belirtti.

Öte yandan Sri Lanka Sağlık Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde ülkedeki çeşitli otel ve kiliselere düzenlenen bombalı saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının yanlış hesaplandığını belirterek ölü sayısını 359'dan 253'e indirmişti.