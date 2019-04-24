Sri Lanka bombacısı İngiltere ve Avustralya'da eğitim almış

Sri Lanka'da Pazar günü Paskalya ayinlerinin yapıldığı Kochchikade kentindeki St. Anthony's, Katana'daki St. Sebastian ve Batticaloa'daki Meryem Ana kiliseleri ile Colombo'daki Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerine bombalı saldırılar gerçekleştirilmişti. Bu saldırıların ardından Colombo'nun banliyöleri Dehiwala'da ve Dematogoda'da patlamalar meydana gelmişti. Terör örgütü DEAŞ'ın üstlendiği saldırılarda 359 kişi hayatını kaybederken en az 500 kişi de yaralanmıştı. Bütün dünyanın gündemine oturan saldırıları gerçekleştiren canlı bombalardan birinin İngiltere ve Avustralya'da eğitim aldığı ortaya çıktı. Savunma Bakanı Yardımcısı yaptığı açıklamada, canlı bombalardan birinin önce İngiltere'de ardından da Avustralya'da eğitim aldığını açıkladı.

Sri Lanka Başbakanı Ranil Wickremesinghe, saldırıların DEAŞ tarafından gerçekleştirildiğini açıklamıştı.

Öte yandan polis 9 bombacıdan 8'inin kimliğini tespit etmişti. Saldırganlardan birinin kadın olduğu kaydedilirken, bombacılar arasında yabancı uyrukluların bulunmadığı aktarıldı. Bombacıların iyi eğitimli ve orta ya da ortanın üstü sınıflardan geldiği öğrenilirken, polis saldırılarla bağlantılı 60 kişiyi gözaltına aldı.