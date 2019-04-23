Sri Lanka polisinden 1 Suriyeliye gözaltı

Sri Lanka hükümet ve askeri kaynaklarına dayandırılan bir haberde, polisin 1 Suriyeliyi gözaltına aldığı, şahsın pazar günü kilise ve otellere gerçekleştirilen saldırılarla alakalı olarak sorgulanacağı bildirildi. Haberde kaynaklardan birinin, "Polisin terörist soruşturma bölümü, sorguya girme saldırılarını takiben bir Suriye vatandaşını gözaltına aldı" açıklamasında bulunduğu, iki kaynağın ise Suriyelinin sorgulanmak üzere gözaltına alındığını doğruladığı bildirildi.

Pazar günü gerçekleştirilen ve 310 kişinin hayatını kaybettiği, 500'den fazla kişinin yaralandığı saldırıların sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.