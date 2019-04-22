Sri Lanka saldırılarında Ulusal Tevhid Cemaati'ne suçlama

Sri Lanka Sağlık Bakanı Rajitha Senaratne yaptığı açıklamada, Colombo'da dün meydana gelen patlamaların Ulusal Tevhid Cemaati tarafından organize edildiğini savundu. Ayrıca saldırıların geniş bir uluslararası ağ yardımı ile gerçekleştirildiğini iddia eden Senaratne, "Bu saldırıların bu ülkeyle sınırlı bir grup insan tarafından yapıldığına inanmıyoruz. Bu saldırıların arkasında uluslararası bir ağ vardı, yoksa bu saldırılar başarılı olamazdı" dedi.

Sri Lanka Telekomünikasyon Bakanı Harin Fernando, Twitter'da 11 Nisan'a ait bir not paylaşarak, Ulusal Tevhid Cemaati'nin Katolik kiliselerini ve Hindistan Yüksek Komiserliğini bombalamayı planladığına dair uyarıya dikkat çekti.

Ulusal acil durum ilan edilecek

Sri Lanka Cumhurbaşkanı Maithripala Sirisena, Pazartesi gece yarısından itibaren ulusal acil durum ilan edileceğini açıkladı.

Sri Lanka'da dün bazı kiliseleri ve otelleri hedef alan bombalı saldırılarda 290 kişi hayatını kaybetti, 500'e yakın kişi ise yaralandı. Saldırılarla bağlantılı oldukları şüphesiyle 24 kişi gözaltına alınırken, şu ana kadar saldırıları üstlenen olmadı.

Ulusal Tevhid Cemaati, Hindistan'ın Tamil Nadu bölgesinde bulunan İslami bir grup.