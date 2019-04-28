İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Sri Lanka saldırılarının planlayıcısının babası ve iki kardeşi öldü

Sri Lanka saldırılarının planlayıcısının babası ve iki kardeşi öldü
Sri Lanka saldırılarının planlayıcısının babası ve iki kardeşi öldü

Sri Lanka saldırılarının organizatörü olduğu düşünülen Zahran Haşim'in babası ve iki kardeşinin polisin düzenlediği bir operasyonda öldüğü ortaya çıktı.

Sri Lanka polisi kısa bir süre önce 253 kişinin ölümüne ve yüzlerce kişinin yaralanmasına neden bombalama eylemlerinin organizatörü olduğu iddia edilen Zahran Haşim'in babası ve iki kardeşinin cuma günü düzenlenen operasyonda öldüğü açıkladı. Polis cuma günü terör eylemlerinin sorumlusu olduğu iddia edilen bir cemaatin yaşadığı Kattankudy kasabasına baskın düzenledi. Operasyon sırasında 16 terör zanlısı iddialara göre yaptıkları bombaları patlatarak intihar etti. 

Baskınla ilgili olarak Zahran Haşim'in yakın bir akrabası, Haşim'in babası ve iki kardeşinin ölenler arasında olduklarını doğruladı. Haşim'in diğer kardeşi Niyaz Şerif de otellere düzenlenen eylemlerde yer alan canlı bombalardan birisiydi. Ayrıca bazı polis kaynakları Haşim'in annesinin de ölenler arasında olduğuna inanıldığını söyledi. Güvenlik güçleri ülke genelinde baskınlar düzenliyor.  

Serkan Bayar

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.