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Sri Lanka'da kadınlara özel vagon

Sri Lanka'da kadınlara özel vagon
Sri Lanka'da kadınlara özel vagon

Sri Lanka'da toplu taşıma araçlarındaki tacizi en aza indirebilmek için toplu taşıma araçlarında yalnızca kadınlara özel bölümler açıldı.

Sri Lanka Ulaştırma ve Sivil Havacılık Bakanlığı, 8 Mart Kadınlar Günü vesilesiyle toplu taşıma araçlarında kadınlara özel bölümlerin açıldığını belirtti. Trenlerde taciz yaşanmaması için yalnızca kadınlara özel vagonların yapıldığını belirten bakanlık, bugünden itibaren kullanılabileceğini duyurdu. Ülke genelindeki uygulamadan kadınların memnun oldukları belirtildi.

Ulaştırma ve Sivil Havacılık Bakanlığı, ayrıca özel güvenlik görevlilerinin görevlendirileceğini ve aşırı kalabalığın engelleneceğini bildirdi.

Öte yandan, Japonya başta olmak üzere birçok ülkede bu uygulama yıllardır uygulanıyor.  

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