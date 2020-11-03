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Sri Lanka'da kıyıya vuran 120 balina kurtarıldı

Sri Lanka'da kıyıya vuran 120 balina kurtarıldı
Sri Lanka'da kıyıya vuran 120 balina kurtarıldı

Sri Lanka’da balıkçılar korona virüs nedeniyle getirilen sokağa çıkma yasağını delerek adanın güneybatı kıyılarına vuran 100’den fazla balinayı kurtarmaya çalıştı.

Dün Sri Lanka'nın başkenti Colombo'nın güneybatı kıyılarında, 100 balina karaya vurdu. Sri Lankalılar korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında uygulanan 24 saatlik sokağa çıkma yasağına aldırmadan olayın geçtiği sahile akın etti.

Yerel balıkçı Upul Ranjith, balinaları denize doğru ittiklerini ve daha önce hiç böyle bir şey olmadığını söyleyen Ranjith, “Neden olduğunu bilmiyorum, böyle bir şeyi ilk kez gördüm” dedi. Denizci Kaptan Indika de Silva, gece geç saatlere kadar yürütülen kurtarma operasyonu kapsamında yaklaşık 120 kadar balinayı kurtardıklarını açıklarken, balinalardan 4 tanesini kurtaramadıklarını söyledi.

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