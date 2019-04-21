Sri Lanka'da patlama, çok sayıda ölü var

Güney Asya'daki ada ülkesi Sri Lanka'nın başkenti Colombo'da 3 otel ve bir kilise ile Batticaloa ve Negombo şehirlerinde 2 kilisede peş peşe patlamalar meydana geldi. Eş zamanlı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 156'ya yükseldiği öğrenildi. Ölenler arasında 35 kişinin de yabancı uyruklu olduğu kaydedildi.

İlk patlamanın Colombo'daki St Anthony's Shrine kilisesinde sonrasında ise Negombo'daki St Sebastian's kilisesi ile Batticaloa'daki kilisede meydana geldiği bildirildi. Kiliselerdeki patlamaların ardından Colombo'daki Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerinde de peş peşe patlamalar meydana geldi.

Yetkililer, yeni saldırı ihtimaline karşı halkı dışarı çıkmama konusunda uyardı.

Öte yandan gerçekleştirilen saldırıyı da henüz üstlenenin olmadığı kaydedildi.

3 patlama daha meydana geldi

Polis tarafından yapılan açıklamada, Sri Lanka'nın başkenti Colombo'da3 patlama daha meydana geldiği 4 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.