İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Sri Lanka'da patlama, çok sayıda ölü var

Sri Lanka'da patlama, çok sayıda ölü var
Sri Lanka'da patlama, çok sayıda ölü var

Sri Lanka’nın başkenti Colombo ile Batticaloa ve Negombo şehirlerinde 3 kilise ve 3 otelde meydana gelen patlamalarda 35'i yabancı uyruklu olmak üzere ölü sayısı 156

Sri Lanka’da patlama, çok sayıda ölü var - Tıkla İzle

Güney Asya'daki ada ülkesi Sri Lanka'nın başkenti Colombo'da 3 otel ve bir kilise ile Batticaloa ve Negombo şehirlerinde 2 kilisede peş peşe patlamalar meydana geldi. Eş zamanlı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 156'ya  yükseldiği öğrenildi. Ölenler arasında 35 kişinin de yabancı uyruklu olduğu kaydedildi.

İlk patlamanın Colombo'daki St Anthony's Shrine kilisesinde sonrasında ise Negombo'daki St Sebastian's kilisesi ile Batticaloa'daki kilisede meydana geldiği bildirildi. Kiliselerdeki patlamaların ardından Colombo'daki Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerinde de peş peşe patlamalar meydana geldi.
Yetkililer, yeni saldırı ihtimaline karşı halkı dışarı çıkmama konusunda uyardı.
Öte yandan gerçekleştirilen saldırıyı da henüz üstlenenin olmadığı kaydedildi.  

3 patlama daha meydana geldi

Polis tarafından yapılan açıklamada, Sri Lanka'nın başkenti Colombo'da3 patlama daha meydana geldiği 4 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.