Sri Lanka'da sosyal medyaya erişim engellendi

Güney Asya'daki ada ülkesi Sri Lanka'nın başkenti Colombo'da sabah 3 otel ve bir kilise ile Batticaloa ve Negombo şehirlerinde 2 kilisede eş zamanlı patlamalar meydana geldi. İlk patlamanın Colombo'daki St Anthony's Shrine Kilisesi'nde, sonrasında ise Negombo'daki St Sebastian's Kilisesi ile Batticaloa'daki kilisede patlama meydana geldiği bildirildi. Kiliselerdeki patlamaların ardından Colombo'daki Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerinde de peş peşe patlamalar meydana geldi.

Sabah saatlerinde gerçekleşen patlamaların ardından Colombo'da farklı noktalarda iki patlama daha meydana geldiği bildirildi. Dehiwala'da bir hayvanat bahçesi yakınındaki otelde meydana gelen patlamada 2 kişinin hayatını kaybettiği, 7. patlamanın ardından Dematagoda banliyösünde 8. bir patlamanın meydana geldiği ve 3 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Saldırıların ardından hükümet tarafından sokağa çıkma yasağı ilan edilerek, sosyal medyaya erişim engellendi. Sri Lanka Başbakanı Ranil Wickremesinghe, yaptığı açıklamada korkakça saldırıları kınadığını ifade ederek, "Tüm Sri Lankalılara bu trajik zamanda bir arada ve güçlü kalmaları çağrısında bulunuyorum" dedi.

Yerel kaynaklar, meydana gelen patlamalarda ölü sayısının 185'e yükseldiğini, 500 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Saldırıların kim tarafından gerçekleştirildiği bilinmezken, ülkedeki istihbarat birimine 10 gün önce bazı kiliselere yönelik intihar saldırıları olabileceği konusunda bilgi gönderildiği öne sürüldü.