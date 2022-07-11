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Sri Lanka'da yeni devlet başkanı 20 Temmuz'da seçilecek

Sri Lanka'da yeni devlet başkanı 20 Temmuz'da seçilecek
Sri Lanka'da yeni devlet başkanı 20 Temmuz'da seçilecek

Sri Lanka Parlamento Başkanı Mahinda Yapa Abeywardena, parlamentonun 15 Temmuz'da yeniden toplanacağını ve yeni devlet başkanının 20 Temmuz'da seçeceğini bildirdi.

Sri Lanka'da ekonomik krizin patlak vermesi sonrası halk sokaklara inmiş, Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın 13 Temmuz'da istifa edeceği açıklanmıştı. Sri Lanka Parlamento Başkanı Mahinda Yapa Abeywardena yaptığı açıklamada, parlamentonun 15 Temmuz'da yeniden toplanacağını ve yeni devlet başkanının 20 Temmuz'da seçeceğini bildirdi.

Abeywardena, "Bir sonraki devlet başkanı adayları 19 Temmuz'da parlamentoya sunulacak. 20 Temmuz'da parlamento yeni devlet başkanını seçmek için oy kullanacak. Bugün yapılan parti liderleri toplantısında, Anayasa'ya uygun tüm partilerden oluşan yeni bir hükümetin kurulmasını sağlamak ve temel hizmetleri sürdürmek için bunun gerekli olduğu konusunda anlaşmaya varıldı" dedi.

Öte yandan Sri Lanka'da öfkeli protestocular Rajapaksa'nın başkanlık konutunu basmış ve Başbakan Ranil Wickremesinghe'nin evini ateşe vermişti.

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