Sri Lanka'daki terör saldırısında hayatını kaybeden Yiğit Ali Çavuş toprağa verildi

Gülay ve Mehmet Çavuş'un iki çocuğundan ilki olan Yiğit Ali Çavuş'un cenazesi havalimanından Adıyaman Belediyesi Mezarlık Camii'ne getirildi. Türk bayrağına sarılı tabuta sarılan annesi Gülay Çavuş, “Yanındayım oğlum, seni bırakmam.” diyerek ağıtlar yaktı. Cenaze namazı öncesinde oğlunun tabutuna son kez sarılan acılı baba Mehmet Çavuş, tabutu öperek kokladı. İkindi namazını müteakiben Adıyaman Müftüsü Mehmet Taşçı tarafından helallik istendikten sonra kılının cenaze namazının ardından Yiğit Ali Çavuş'un naaşı şehitliğe defnedildi.

"Haziran'da bedelli yapacaktı"

Acılı babası Mehmet Çavuş, oğlunun kendi yemeklerini çok sevdiğini ve Haziran'da askerlik görevini yerine getirmek için geleceğini belirterek, terör saldırısını üstlenen DEAŞ'a tepki gösterdi. Baba Çavuş, “Yiğit Ali başarılı bir çocuktu. Ülkesini seven inançlı bir çocuktu. Eğer İslam adına DEAŞ üstlendiyse Müslüman bir gencin canına kıydı. Diğer insanların da canına kıydı. Ben bunları kınıyorum. Asker olacaktı. Yeri belliydi, Haziran'da bedelli yapacaktı. ‘Baba senin yemeklerini çok özledim' derdi. Benim yemeklerimi çok severdi. Bende ona yemek yapardım. Ama bu kez kısmet olmadı.” dedi.

Yiğit Ali Çavuş'un dayısı Adıyaman Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz ise, masum insanları katledenlerin hiçbir zaman amaçlarına ulaşamayacağını belirterek, çalıştıkları firmanın hayatını kaybeden mühendisler adına Adıyaman'da okul yapması halinde şükran duyacaklarını söyledi.

Cenaze törenine Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, milletvekilleri Ahmet Aydın, İbrahim Halil Fırat, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ve çok sayıda kişi katıldı.

Ahmet Arslantaş