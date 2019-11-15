SsangYong'dan yıl sonu kampanyası

Türkiye distribütörlüğünü Şahsuvaroğlu Dış Ticaret'in yürüttüğü Güney Koreli SsangYong'un pick-up modeli Musso Grand için kampanya hazırlandı. Yapılan bilgilendirmede; 24 ay yüzde 0 faiz ile fırsatıyla satışa sunulacak Musso Grand; cesur, güçlü ve kaslı görünümünün altında kullanıcısına güvenlik, konfor ve performansı birlikte sunulacak.
Musso Grand'ın özellikleri şöyle;
Ergonomik koltuklar, arka koltukların 27 derece açısı ile geniş diz mesafesi,
Musso Grand'ın gövdesi yüzde 79,2 oranında yüksek gergili 4 katmanlı çelik şasiye sahip,
SUV konforunda, ön ve arka süspansiyonu (Ön; çift salıncaklı helezon yaylı süspansiyon, Arka; dinamik 5 nokta bağlantılı süspansiyon)
Start Stop / Akıllı Anahtar - Anahtarsız Giriş,
8' dokunmatik Multimedya sistemi,
Apple Car Play/ Google Android Auto,
Aktif ve pasif güvenlik sistemleri (ESP, ARP, HSA, HDC, EBD, ESS vs)
Arka bagaj havuzu kaplaması (standart)
1855 mm yerden yükseklik,
Pet davlumbaz.