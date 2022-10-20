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SSB Başkanı Demir: 'TB2'ler Sahil Güvenlik Komutanlığı envanterine girdi'

SSB Başkanı Demir: 'TB2'ler Sahil Güvenlik Komutanlığı envanterine girdi'
SSB Başkanı Demir: 'TB2'ler Sahil Güvenlik Komutanlığı envanterine girdi'

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, “6 adet Bayraktar TB2 İHA’mızı, 6 adet yerli CATS kamerayla Sahil Güvenlik Komutanlığımıza teslim ettik. Böylece TB2’ler Sahil Güvenlik Komutanlığı envanterine de ilk kez girmiş oldu” dedi.

SSB Başkanı Demir: 'TB2’ler Sahil Güvenlik Komutanlığı envanterine girdi' - Tıkla İzle

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, konu hakkında sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Güvenlik güçlerimizi milli sistemlerle donatmaya devam ediyoruz. 6 adet Bayraktar TB2 İHA'mızı, 6 adet yerli CATS kamerayla Sahil Güvenlik Komutanlığımıza teslim ettik. Böylece TB2'ler Sahil Güvenlik Komutanlığı envanterine de ilk kez girmiş oldu. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Utku Şimşek
 

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