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SSB Başkanı Demir: 'VURAL tam kapasite ile ordumuzun hizmetinde'

SSB Başkanı Demir: 'VURAL tam kapasite ile ordumuzun hizmetinde'
SSB Başkanı Demir: 'VURAL tam kapasite ile ordumuzun hizmetinde'

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gücüne önemli bir kuvvet çarpanı olarak katkı sağlayacak VURAL Radar Elektronik Harp Sistemi'nin yapılan son teslimatlar ile tam kapasiteyle ordunun hizmetine girdiğini belirtti.

SSB Başkanı Demir: 'VURAL tam kapasite ile ordumuzun hizmetinde' - Tıkla İzle

Teslimatın tamamlanması hakkında sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, “VURAL tam kapasite ile ordumuzun hizmetinde. Milli yazılım ve donanıma sahip, radar elektronik taarruz yetenekleri ile donattığımız, günümüz muharebe sahasının en modern ve etkin elektronik harp sistemlerinden olan VURAL'ın son partisini TSK'ya teslim ettik” ifadelerini kullandı.

VURAL Radar Elektronik Harp Sistemi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile ASELSAN arasında imzalanan sözleşme çerçevesinde geliştirilen ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gücüne önemli bir kuvvet çarpanı olarak katkı sağlayacak VURAL Radar Elektronik Harp Sistemi, yapılan son teslimatlar ile tam kapasiteyle ordunun hizmetine girmiş oldu. VURAL sistemi, muhasım radar ve radar güdümlü tehdit sistemlerin tespiti ve bu sistemlere ait teknik parametrelerin çıkarılmasına yönelik radar elektronik destek yetenekleri ile ön plana çıkıyor. VURAL ayrıca hedef sistemlerin dost unsurları tespit ve güdüm yeteneklerinin engellenmesi, zayıflatılması veya yanlış bilgi iletimi yaparak dost birliklere taktik sahada avantaj sağlanmasına yönelik radar elektronik taarruz yetenekleri ile de donatıldı.

 

Utku Şimşek
 

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