SSB: 'Deprem bölgesinde 56 Türk İHA'sı aralıksız görev yapıyor'

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen 7,7-7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türk İHA'lar havadan arama-kurtarma çalışmalarına destek için aralıksız görev yaptı. SSB sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, 56 adet İHA'nın (Akıncı, Aksungur, TB2, Ankara ve Baha), toplamda bin 447 saatlik uçuş, 110 sorti, 100 den fazla multikopter dronun zorlu hava şartlarında tespit arama kurtarma desteği ve koordinasyon faaliyetleri için aralıksız görev uçuşları gerçekleştirdiği belirtildi. Ayrıca Hızlı Haritalama Podu entegreli Bayraktar TB2 İHA'lar havadan yüksek çözünürlüklü görüntü aldı. Baz istasyonu monteli Aksungur İHA cep telefonu iletişimine önemli katkı sundu.

Oğuzhan Halil Özbek



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