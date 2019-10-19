St. Pauli'den çifte standart

Geçen hafta Türk ordusunun Barış Pınarı Harekatı'nı sosyal medya hesabından paylaştığı için kulübü St. Pauli tarafından ‘Spora siyaset karıştırdığı' gerekçesiyle takımından ihraç edilen Cenk Şahin olayından 1 hafta sonra St. Pauli Stadı terör örgütü renkleriyle donatıldı. Tribünlerde sarı-kırmızı-yeşil renklerden oluşan koreografi sergilenirken ‘rojova için ayaklan' yazılı pankartlar asıldı. Almanya Futbol Federasyonu ‘selam' verilmesinden dolayı birçok futbolcuya ve kulübe ceza yağdırırken, terörü destekleyen pankartın açılmasına ise sessiz kalması tepkiye yol açtı. St. Pauli'nin Türklerden oluşan ‘Ölene kadar' adlı taraftar grubunun ise buna nasıl bir tepki göstereceği merak konusu oldu. Bazı taraftarlar bundan sonra kulüp üyeliğinden istifa ederek maçlara gitmeyeceklerini ve takımı protesto edeceklerini açıkladı.

St. Pauli kulübünün uyguladığı bu çifte standart ve terör destekçisi tavrı ise birçok kişinin tepkisine neden oldu.

Erdal Altuntaş