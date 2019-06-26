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Stadyum inşaatında çalışan işçi 4 metreden yere düştü

Stadyum inşaatında çalışan işçi 4 metreden yere düştü
Stadyum inşaatında çalışan işçi 4 metreden yere düştü

Erzincan’da ki yapımı devam eden stadyum inşaatında çalışan işçi, dengesini kaybederek, 4 metre yükseklikten yere düştü.

Edinilen bilgiye göre Cumhuriyet Mahallesi'ndeki şehir stadında çalışan K. Ş. isimli inşaat işçisi, tahta kalıpları sökmeye çalıştığı sırada dengesini kaybederek, 4 metre yükseklikten yere düştü. İnşaatta çalışan diğer işçilerin olayı görmesinin ardından sağlık ekiplerine bilgi verildi. Olay yerine sevk edilen 112 sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra işçiyi Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
İnşaat işçisi K. Ş.'nin vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu öğrenilirken, durumunun ağır olduğu bildirildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.  

Abdullah Aslan
 

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