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Stale Solbakken: 'Maça çıkmamayı düşündük'

Stale Solbakken: 'Maça çıkmamayı düşündük'
Stale Solbakken: 'Maça çıkmamayı düşündük'

FC Kopenhag Teknik Direktörü Stale Solbakken, Başakşehir maçına çıkmamayı düşündüklerini belirterek, “Çok düşündük ama turnuvanın parçasıyız. Danimarka’daki yetkililerle ve UEFA ile konuştuk ve sonrasında çıkma kararı aldık” dedi.

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında FC Kopenhag, deplasmanda Başakşehir'e 1-0 mağlup oldu. Müsabaka sonrası basın toplantısında konuşan FC Kopenhag Teknik Direktörü Stale Solbakken, bugün yaşanan gelişmelerden bahsederek, “Futbolcuların aileleri, çocukları, anne ve babaları var. Onlarla gün boyu konuştular iletişim halinde oldular. Danimarka'da insanların sokağa çıkmadığını duyduk. Bunu da öğrendik. Burada da önümüzdeki nisana kadar maçların burada seyircisiz oynanacağını duyduk. Bu maçın oynanmaması lazımdı. Önümüzdeki hafta maç oynanır mı oynanmaz mı bilmem ama UEFA'nın bir sorumluluk alması lazım artık. Bu maçın oynanmaması lazım” diye konuştu.

“Maça çıkmamayı düşündük

Maça çıkmama durumu hakkında konuşan Solbakken, “Çok düşündük ama turnuvanın parçasıyız. Danimarka'daki yetkililerle ve UEFA ile konuştuk. Burası önemli bir turnuva. Böyle bir şey yaparsak yaptırımları olduğunu biliyorduk. İstişare ile sahaya çıkma yönünde kara verdik. Çok fazla maç içerisine odaklanamadık ülkedeki durumlardan dolayı. Bu bizim için korkunç bir durum oldu” ifadelerini kullandı.

Ozan Buğra Koşar - Oğuzhan Ort

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