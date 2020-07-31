Star Rafineri'deki yangınla ilgili soruşturma sürüyor

Edinilen bilgiye göre yangın, dün saat 16.45 sıralarında Star Rafineri içerisindeki ormanlık alanda çıktı. Yangına, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ve İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin karadan müdahalesinin yanı sıra havadan da helikopter desteği sağlandı. İlçe halkını paniğe sevk eden yangın, ekiplerin yoğun uğraşı neticesinde yaklaşık 5 saatlik çalışma ile kontrol altına alınarak söndürüldü.

Öte yandan, yangında yaklaşık 100 dönümlük alanın zarar gördüğü öğrenilirken, yangının çıkış nedeni ile ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.