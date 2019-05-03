İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Star Wars'ın Chewbacca'sı hayatını kaybetti

Star Wars'ın Chewbacca'sı hayatını kaybetti
Star Wars'ın Chewbacca'sı hayatını kaybetti

Star Wars (Yıldız Savaşları) serisinde Chewbacca karakteriyle tanınan aktör Peter Mayhew, 74 yaşında hayatını kaybetti.

Aktör Peter Mayhew'in ailesi Peter Mayhew'in hayatını kaybettiğini Twitter'dan duyurdu. Twitter'dan yapılan açıklamada Peter Mayhew'in 30 Nisan'da Kuzey Teksas'ta Angie Mahew ve üç çocuğuyla birlikteyken hayatını kaybettiği belirtildi. 

Öte yandan Yıldız Savaşları'nda Peter Mayhew, yüzü perdede hiç görünmemesine rağmen serideki en sevilen karakterlerinden biri olmuştu. 

Mayhew için 29 Haziran'da bir cenaze merasimi düzenleyeceğini açıklayan ailesi, sevenlerinin cenaze törenine çelenk ve çiçek göndermek yerine Mayhew'in vakfına bağış yapmaları çağrısında bulundu.  

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.