Star Wars'ın Chewbacca'sı hayatını kaybetti

Aktör Peter Mayhew'in ailesi Peter Mayhew'in hayatını kaybettiğini Twitter'dan duyurdu. Twitter'dan yapılan açıklamada Peter Mayhew'in 30 Nisan'da Kuzey Teksas'ta Angie Mahew ve üç çocuğuyla birlikteyken hayatını kaybettiği belirtildi.

Öte yandan Yıldız Savaşları'nda Peter Mayhew, yüzü perdede hiç görünmemesine rağmen serideki en sevilen karakterlerinden biri olmuştu.

Mayhew için 29 Haziran'da bir cenaze merasimi düzenleyeceğini açıklayan ailesi, sevenlerinin cenaze törenine çelenk ve çiçek göndermek yerine Mayhew'in vakfına bağış yapmaları çağrısında bulundu.