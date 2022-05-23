Starbucks, 15 yılın ardından Rusya'dan tamamen çekiliyor

McDonald's ve Exxon Mobil gibi dünyaca ünlü şirketlerin ardından ünlü kahve devi Starbucks da 15 yılın ardından Rusya'dan tamamen çekileceğini açıkladı. Rusya'da 130 şubesi bulunan firma, yaklaşık 2 bin çalışanına 6 aylık ödeme yapacağını aktardı.

Starbucks CEO'su Kevin Johnson geçtiğimiz mart ayında yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından Starbucks'ın tüm ürünlerinin sevkiyatı da dahil olmak üzere Rusya'daki tüm ticari faaliyetlerini askıya aldığını bildirmişti.