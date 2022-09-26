Starlink uyduları Mardin semalarında görüntülendi

Türkiye'nin birçok ilinde olduğu gibi Mardin'de de Elon Musk'ın kurucusu olduğu uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'in uzaya gönderdiği Starlink uydularının tek sıra halinde geçişi vatandaşları heyecanlandırdı. Mardin semalarını aydınlatan uyduları fark eden vatandaşlar cep telefonlarına sarılarak bu anları kayıt altına alırken uydular Mardin, Van, Elazığ başta olmak üzere Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgesi'nin birçok ilinde görüntülendi.

Mihdi Aydoğan



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