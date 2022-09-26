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Starlink uyduları Mardin semalarında görüntülendi

Starlink uyduları Mardin semalarında görüntülendi
Starlink uyduları Mardin semalarında görüntülendi

Elon Musk'ın uydu ve uzay mekiği şirketi SpaceX'in Starlink uydularının geçişi Mardin semalarında görüntülendi.

Starlink uyduları Mardin semalarında görüntülendi - Tıkla İzle

Türkiye'nin birçok ilinde olduğu gibi Mardin'de de Elon Musk'ın kurucusu olduğu uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'in uzaya gönderdiği Starlink uydularının tek sıra halinde geçişi vatandaşları heyecanlandırdı. Mardin semalarını aydınlatan uyduları fark eden vatandaşlar cep telefonlarına sarılarak bu anları kayıt altına alırken uydular Mardin, Van, Elazığ başta olmak üzere Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgesi'nin birçok ilinde görüntülendi.

Mihdi Aydoğan
 

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