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Starlink uyduları Yüksekova semalarında görüntülendi

Starlink uyduları Yüksekova semalarında görüntülendi
Starlink uyduları Yüksekova semalarında görüntülendi

Doğuya seyir halinde olan Elon Musk'ın Starlink uyduları Yüksekova semalarında görüntülendi.

Starlink uyduları Yüksekova semalarında görüntülendi - Tıkla İzle

Türkiye'nin birçok kentinde akşam saat 21.00 civarında gökyüzünde ortaya çıkan sıralı ışık, Yüksekova semalarında da görüldü. Merak konusu olan gökyüzündeki bu sıralı ışıkların, Starlink uydularından kaynaklandığı belirtildi. Elon Musk tarafından uzaya gönderilen Starlink internet uyduları, akşam saatlerinde Yüksekova semalarında da görülmesiyle bazı vatandaşlar tarafından kayıt altına alındı.

Gökyüzünde sıralı halde bir birini takip ettiğini belirten Yusuf Çobanoğlu, "Ben köy içinde gezerken gökyüzünde muhteşem geçen ışıkları gördüm. Hemen telefonumu çıkarttım ve doğuya doğru giden o ışıkları kayıt altına aldım. Harika bir şeydi hepsi de sıralı olarak gidiyordu'' dedi.

Metin Tek
 

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