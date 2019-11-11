Stars Of Science 11'inci sezon büyük finalin galibi Youssef El Azouzi oldu

Youssef El Azouzi, yenilikçi teknolojinin yapımı, testi ve geliştirmesi için aylarını harcadıktan sonra Stars of Science 11'inci sezonunun büyük finalinde Arap dünyasının en iyi kaşifi seçildi. Teknik uzmanlığın ve titiz ticari zekanın birleşimi sonucunda 27 yaşındaki Faslı doktorun, jüri ve halk oylaması sonucunda galibiyeti yakaladığı belirtildi. Puanların, uzman jürinin oyu ve çevrimiçi halk oylaması birleştirilerek hesaplandığı aktarıldı. El Azouzi'nin, Khalid Al Jumaily tarafından Akış Modülatörlü Stentin 93,8 puanla en yüksek skoru elde ederek 300 bin dolar değerindeki ödüle layık görüldüğü bildirildi.

Youssef El Azouzi, konu ile ilgili şöyle konuştu: "Çok şaşkınım. Finale ulaşacağıma dair her zaman küçük de olsa bir umudum vardı ve fikrim, asla hayal edemeyeceğim bir şeydi. Ailem en başından beri beni ve fikrimi destekledi. Hatta annem, projemin ilk yatırımcısı oldu. Onlara özel olarak teşekkürlerimi bildirirken, aynı zamanda bana inanan ve hayatımı değiştiren yarışmaya teşekkür ederim''.

Ürdünlü doktor Nuha Abu Yousef, ikinci seçilerek 150 bin dolar değerinde para ödülüne layık görüldüğü bildirildi.