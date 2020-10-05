Stars Of Science, '12'nci sezonun En İyi 8 Yenilikçi'sini seçti

Qatar Foundation'ın (QF) eğitici ve eğlendirici TV programı Stars of Science'in 12'nci sezonunun 'En İyi 8 Yenilikçi'si belli oldu. 8 yarışmacı birbirleriyle savaşacak ve zorlukların üstesinden gelecek. Stars of Science jüri üyesi Profesör Abdelhamid El-Zoheiry, "Hem fikirleri hem de sunum becerileriyle kendilerini Arap gençlerinin en iyilerinden farklı kılmak zorunda olan bu yarışmacı ekibini seçmek hiç kolay değildi. Çok farklı disiplinlerden gelen bu sezonun yarışmacılar, inanılmaz çeşitlilikte bir fikir havuzu sergiliyor'' dedi.

En İyi 8 Yenilikçi ve projeleri şöyle:

Kuveytli bir periodontist olan Muhammed Almogahwi, özellikle özel ihtiyaçları olanlara hitap eden ve dişin etkili bir şekilde fırçalanması için tasarlanmış U biçiminde bir ağızlık içeren El Gerektirmeyen Otomatik Diş Fırçası ile katılıyor. Bir diğer Kuveytli mühendis Sarah Aboerjaib, yakın kızılötesi radyasyon kullanarak insan vücudundaki kırık kemikleri veya anormallikleri tespit eden el cihazı Kırk Kemik Opit Tarayıcısı ile kendine bir yer buldu.

Lübnanlı biyomedikal mühendis Wadah Malaeb, Çipe Yerleştirilmiş Duktal Organoid fikriyle katılıyor. Hayati öneme sahip ilaç testlerini mümkün kılan bu buluş, hücrelerin sanki insan vücudundaymış gibi büyüyebileceği uygun bir ortam sağlıyor.

Makine öğreniminde doktora sahibi Lübnanlı Azzam Alwan, kullanıcının el yazısı modellerini ezberleyerek cep telefonlarını güvenceye alan bir yazılım olan, Bilgi Güvenliği İçin 3D Biyometrik ile ilk sekiz arasında yer aldı. Katarlı bilgisayar mühendisi Eiman Al-Hamad, Arapça dili destekleyen teknolojiyle telefon sahtekarlığını algılayan Arapça Sohbet Sahtekarlığı Algılama programıyla Stars of Science atölyesine katılıyor.

Mısırlı otomotiv sistemi mühendisi Ahmad Fathalla, Elektronik Küpler Kullanan Eğitim Platformuyla jüriyi ikna etti. Çocuklar için tasarlanmış bu platform, ekranlarla kaplı bir dizi bilgisayarlı küpten oluşuyor ve psikoeğitim odaklı interaktif İngilizce ve Arapça oyunlar sunuyor.

Filistinli mühendislik öğrencisi ve gönüllü ilk müdahaleci Jamal Shaktour, ilk müdahalecileri ve tehlike altındakileri korumak amacıyla tasarlanmış, taşınabilir bir hava filtreleme ve maske sistemi olan Çift Maskeli Kurtarma Paketi ile katılıyor. Ürdünlü makine mühendisi Othman Abu Laban, posizyonunu otomatik olarak ayarlayarak kafa için güvenlik tamponu sağlamak suretiyle sürücü ve yolcuları kaza sırasında boyun incinmesinden koruyan Uyarlamalı Araba Koltuk Başlığı fikriyle yerini kaptı.