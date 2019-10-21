İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Stars of Science programında çifte eleme

Stars of Science programında çifte eleme
Stars of Science programında çifte eleme

Eğiten reality programı Stars of Science'da, daha önce hiç gerçekleşmemiş bir şekilde jüri, dün akşamki mühendislik prototip bölümünde iki buluşçuyu birden eledi.

Qatar Foundation'ın eğlendirerek eğiten reality şov programı Stars of Science'da tarihinde daha önce hiç gerçekleşmemiş bir şekilde jüri, dün akşamki mühendislik prototip bölümünde iki buluşçuyu birden eledi. Hem Imadeddine Azzouz hem de Mohamed Kharrat prototiplerinin işlevselliğini kanıtlamakta başarısız olarak 11'inci sezonda saf dışı kaldılar.

Stars of Science jüri üyesi Profesör Fouad Mrad, "Hayata etki eden teknolojik yenilikler bulduğunuzda hataya yer yoktur. Deneysel yenilikçiliğin sonuçlarının bir garantisi olmasa da bir mucit ürününün tüm aşamalarında her türlü zorlukla mücadele etmeye hazır olmalıdır; bilim uzmanlığı ve doğruluk konularında en yüksek standartları korumamızın sebebi budur."

Elenen yarışmacılar için şu bilgilendirme yapıldı: ''Imaddedine'nin Sağlık Nefesi Tarayıcısı (Health Breath Scanner) kanseri kişinin nefesinden belirlemek üzere tasarlanmıştı. Ancak, bir kişinin nefesinin hastalığın belirtilerini gösterdiği biyolojik işaretleyicileri tanımlayabilmesi, Imadeddine'nin şovun dışında gerçekleştirmek zorunda olduğu uzun bilimsel araştırmaları hâlâ gerektiriyor. Diğer yandan, Mohamed'in Akıllı Şort Mayosu (Smart Swimming Shorts) gerçekleşmek üzere olan boğulma olaylarını tespit edip önlemek üzere tasarlanmışsa da basit bir testi geçemedi ve acil durum provasında amaçlandığı gibi açılmadı. Sonuç olarak, jüri her ikisini de yarışmadan elemekten başka seçeneği kalmadığına karar verdi''.

Kalan yarışmacılar Nuha Abu Yousef, Abdulrahman Saleh Khamis, Husam Sameer, Anfal Al Hamdani ve Youssef El Azouzi cumartesi günü tüm bölge genelinde sekiz kanalda yayımlanacak olan sezonun son prototip çalışmasında prototip üretim aşamasına geçecekler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.