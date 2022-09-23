Stefan Kuntz: 'Bireysel ve defansif hatalar yaptık'

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grupta Türkiye evinde Lüksemburg ile 3-3 berabere kaldı. Maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, savunma oyuncularının sakatlandığını ifade ederek, “3 savunma oyuncumuzun sakatlığı söz konusuydu. Ozan Kabak'ın karşılaşmadan 3 saat önce oynayamayacağı kesinleşti. Merih sakatlıktan dolayı kadroda yoktu. İlk golden sonra da Çağlar sakatlandı, ikinci yarı almak zorunda kaldık onu. Bireysel ve defansif hatalar yaptık. Defansif oyunlar hücumda başlar. Burada aynı şekilde takım halinde iyi olamadık. Mutluyum, üst lige çıktık ve yine mutluyum öğreneceğimiz çok şey var. Bireysel anlamda ağır hatalar yaptık ve bu sayede Lüksemburg takımının daha kolay gol atabilmesini sağladık. Defansif oyuna hazır olmak ve yapabilmek forvetten başlar. 11 oyuncu savunma görevini yapar ama biz bunu takım halinde iyi yapamadık” dedi.

Önemli satır başları

“Maça kısa süre kala sakatlık olayları gelişti”



“Tercihimiz daha önce bizimle oynamış oyuncularla oldu”



Ozan Buğra Koşar - Oğuzhan Ort



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