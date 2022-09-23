İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Stefan Kuntz: 'Bireysel ve defansif hatalar yaptık'

Stefan Kuntz: 'Bireysel ve defansif hatalar yaptık'
Stefan Kuntz: 'Bireysel ve defansif hatalar yaptık'

Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Lüksemburg karşısında bireysel ve defansif anlamda hatalar yaptıklarını ve bu nedenle de rakibin kolay gol atabilmesini sağladıklarını söyledi.

Stefan Kuntz: 'Bireysel ve defansif hatalar yaptık' - Tıkla İzle

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grupta Türkiye evinde Lüksemburg ile 3-3 berabere kaldı. Maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, savunma oyuncularının sakatlandığını ifade ederek, “3 savunma oyuncumuzun sakatlığı söz konusuydu. Ozan Kabak'ın karşılaşmadan 3 saat önce oynayamayacağı kesinleşti. Merih sakatlıktan dolayı kadroda yoktu. İlk golden sonra da Çağlar sakatlandı, ikinci yarı almak zorunda kaldık onu. Bireysel ve defansif hatalar yaptık. Defansif oyunlar hücumda başlar. Burada aynı şekilde takım halinde iyi olamadık. Mutluyum, üst lige çıktık ve yine mutluyum öğreneceğimiz çok şey var. Bireysel anlamda ağır hatalar yaptık ve bu sayede Lüksemburg takımının daha kolay gol atabilmesini sağladık. Defansif oyuna hazır olmak ve yapabilmek forvetten başlar. 11 oyuncu savunma görevini yapar ama biz bunu takım halinde iyi yapamadık” dedi.

Önemli satır başları

  • “Maça kısa süre kala sakatlık olayları gelişti”
     
  • “Tercihimiz daha önce bizimle oynamış oyuncularla oldu”
     

Ozan Buğra Koşar - Oğuzhan Ort
 

 

İLGİLİ HABER
A Milli Futbol Takımı, B Ligine yükseldi A Milli Futbol Takımı, B Ligi'ne yükseldi

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, resim ve metnine ulaşmak için Abone kısmına ulaşınız.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.