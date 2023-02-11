İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Stefan Kuntz, depremzedeler için kasiyerlik yaptı

Stefan Kuntz, depremzedeler için kasiyerlik yaptı
Stefan Kuntz, depremzedeler için kasiyerlik yaptı

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Almanya'da yaşadığı kasabada ülkenin en büyük süpermarket zincirinin şubesine giderek depremzedeler için kasiyerlik yaptı.

Stefan Kuntz, depremzedeler için kasiyerlik yaptı - Tıkla İzle

Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 şiddetlerinde gerçekleşen ve 10 ili etkileyen depremlerde zarar gören vatandaşlar için yardım kampanyaları sürüyor. Depremzedelere bir destek de A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz'dan geldi. Kuntz, Almanya'da yaşadığı kasabadaki bir süpermarket zincirinin şubesine gitti. Tecrübeli teknik adam, üzerinde ay-yıldızlı eşofman ile 12.00-13.00 saatleri arasında depremzedeler için kasiyerlik yaptı ve bu sürede tüm kasalar da açık hale getirildi. Söz konusu etkinlikten elde edilen gelir depremzedeler için AFAD'a bağışlanacak.

Mehmet Koca

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.