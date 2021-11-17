Stefan Kuntz: 'Hak edilmiş bir galibiyet aldık'

Dünya Kupası Elemeleri G Grubu son maçında Karadağ deplasmanında 2-1 kazanarak grubu 2. sırada tamamlayan A Milli Takım'da Teknik Direktör Stefan Kuntz maçın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Maça iyi başlamadıklarını söyleyerek sözlerine başlayan Alman hoca, “Kötü başladık diyebiliriz. Rakibin agresif oyununa karşı reaksiyon gösteremedik.

Ama ikinci yarıda durumu düzeltip galibiyetle ayrıldık. Hatta takımımın ilk yarıdaki performansına şaşırdım diyebilirim. Güzel bir performansın ardından hak edilmiş bir galibiyet diyebiliriz buna” dedi. Maçın ardından buruk bir görüntüsü olduğu yönündeki soruyu yanıtlayan Kuntz, “Aslında kesinlikle üzgün değildim. Belki sizlerle daha sık görüşmeliyiz. Böylelikle ne zaman mutlu olduğumu daha iyi anlayabilirsiniz. 2 maçta 6 puan almak istediğimizi söyleyip bunu başarıp tatmin olmuş bir hoca olarak mutluydum bu maçta” diye konuştu.

“Portekiz ve İtalya'ya gitmemeyi tercih ederim”

Letonya karşısında gözyaşlarına hakim olmamasının sebebinin baskı olduğunu da söyleyen Kuntz, “Aslında Letonya karşısındaki durumu mutluluktan ağlamak demeyelim. Var olan baskının salıverilmesi diyelim. Geçen sürede buna alıştım ve bugünkü maçın ardından mutlu oldum ve gözyaşı yoktu. Bugün hemen İstanbul'a geri dönüyoruz ve belki uzakta kutlayabiliriz. Yurt dışında oynayanlar var, takımlarına dönecekler var. Hafta sonunda da Galatasaray-Fenerbahçe derbisi var, odaklar burada olacaktır” ifadelerini kullandı. Alman çalıştırıcı son olarak Play-Off kuralarıyla ilgili “Büyükannemin söylediği bir söz var, etki edemeyeceğiniz şeylerle alakalı fazla düşünmemeniz lazım. Rakiplerimizin hepsi güçlü. Statü gereği ilk maçı deplasmanda oynayacağız. İlla ki bir yorum yapılacaksa, Portekiz ve İtalya deplasmanlarına gitmemeyi tercih ederim” diyerek sözlerini tamamladı.

Bozhan Memiş

