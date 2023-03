Stefan Kuntz: 'Sekiz adımlık yolculuğun ilk adımını yarın atıyoruz'

Stefan Kuntz, karşılaşmanın oynanacağı Republican Stadı'nda düzenlenen basın toplantısına milli futbolcu Cengiz Ünder ile katıldı. Kuntz, bazı oyuncularının en iyi dönemlerini geçirdiğini belirterek, "Ya da geçirmek üzereler. Biz bunu iyi kullanırsak A Milli Takım'ın bundan iyi faydalanacağını düşünüyoruz. Bireysel hataların da azalması gerekiyor. Oyun içinde alışılagelmiş şeylerin sahaya yansıması önemli. Sizlerin de en güzel şekilde anlamanız gereken durum şu, sekiz adımlık yolculuğa çıkıyoruz ve yarın bunun ilk adımını atıyoruz. Yarın bunu sahaya iyi yansıtmamız, iyi bir başlangıç gerekiyor" dedi. Alman teknik adam, bir Ermeni gazetecinin, "Kaybettiğiniz zaman ülkenize nasıl döneceksiniz?" sorusuna, "O senaryoyu kafamda oynatmıyorum" yanıtını verdi.

"Yarınki maçı en iyi şekilde oynamaya devam edeceğiz"

Alman teknik adam, Ermenistan hakkında ise, "Korona süresinden öncesini düşünürseniz Ermeni futboluna biraz daha İspanyol tarzı futbol etki ediyordu. Yaptığımız analiz sürecindeki durumları değerlendirmeye kalkarsak o değerlendirmelerden sonra teknik direktör değişti, takım daha genç bir duruma geldi. Farklı oyuncular kadroya katıldı, Rusya 21 Yaş Altı ve Bayern Münih'in ikinci takımında oynayan isimleri var. Eski analizlerimi bir kenara bırakabilirim. Böylelikle biraz daha kendi takımıma odaklanıp yarınki maçı en iyi şekilde oynamaya çalışacağız" değerlendirmesinde bulundu.

"Oyuncularımızın anlık durumlarına göre hareket ediyoruz"

Kuntz, taktik dizilişle ilgili gelen bir soruyu ise, "Genel olarak oyun içinde belirli prensipler vardır, o prensipleri ayakta tutmak önemli. 3'lü de oynasak 4'lü de oynasak önemli olan budur. Hangi oyuncuların kadroya dahil olduğuyla ilgili de kararlar veriyoruz. 3'lüyü çok defansif ya da çok ofansif oynayabilirsiniz. Oyuncularımızın anlık durumlarına göre hareket ediyoruz." şeklinde yanıtladı.

Alman teknik adam, iki gün önceki idmanda sakatlık geçiren Eren Elmalı'nın durumunda sıkıntı bulunmadığını ve kadrodaki tüm futbolcuların oynamaya hazır olduğunu dile getirdi. Stefan Kuntz, kaleci tercihi yönünde gelen bir soru üzerine ise, "Yarın sabah öncelikle kalecilerimizle görüşüp kararımızı onlara bildireceğiz, zaten sizler de haber alırsınız" ifadelerini kullandı.

"Bu kamp öncesinde birçok oyuncumuzu ziyaret ettim"

"A Milli Takım Teknik Direktörü olarak en önemli konu oyuncularımızın kendi kulüplerinde iyi performanslar gösterebiliyor olmaları" diyen Kuntz, "Bu kamp öncesinde birçok oyuncumuzu ziyaret ettim. Hakan'ı söyleyebilirim ve onun gibi benzer iyi durumda 6-7 oyuncumuz var. Başımızdan geçen üzücü deprem olayları, Inter'de oynadığı süreçte Hakan'ı belki mental olarak çok yormuyor olabilir ama milli takımda farklı yoruyordur. Mesela Inter formasıyla Ermeni bir takımla oynadığınızı düşündüğünüzde oradaki atmosfer de bu kadar gergin olmayabiliyor. Diğer bir konu da kulüp içinde belki 2-3 kişi ramazanı tam şekilde icra ediyor, fakat milli takım düzeyinde birçok oyuncuyla birlikte takıma etkisi biraz daha farklı olabiliyor. Kulüp düzeyinde iyi performans göstermeleri, moral olarak iyi olmaları bizim için çok iyi ama şu hatayı yapmamak gerek, kulüpteki aynı birebir durumu da milli takıma yüzde yüz yansıtmalarını da beklememek gerekiyor" şeklinde konuştu.

Formda oyuncuları kadar kulüp takımlarında süre alamayan oyuncularının bulunduğunu da hatırlatan Stefan Kuntz, "Moralleri iyi değil belki ama buradaki aile ortamında moral kazanıp burada süre alıp bu motivasyonla tekrar kulüplerine geri döndüklerinde daha iyi bir duruma gelebilirler. Aynı zamanda yarın 3 kişiyi kadroya alamayacağız. Oynamayan iki kaleci üzgün olacak, bunlar da takım olma yolunda çok önemli deneyimler. Avrupa Şampiyonası'na gitmek istiyorsak bu tarz durumları iyi idare etmeliyiz" diye konuştu.

Cengiz Ünder: "Tek istediğim yarın maçı kazanıp Türkiye'ye mutlu şekilde dönmek"

Cengiz Ünder de gruba galibiyetle başlamak istediklerini aktararak, "Milli takımda oymak her zaman farklı bir duygu, buraya her zaman farklı heyecanla geliyorum, burada oynadığım zaman kendimi çok iyi hissediyorum. Bunu da sahada çok iyi gösterdiğimi biliyorum. Takımdaki arkadaşlık çok iyi, yaşlar yakın. Her geçen gün daha da iyi olacağımızı düşünüyorum. Şu an her şey yolunda. Yarın 3 puanı alıp, Hırvatistan maçına en iyi şekilde hazırlanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Onun burada olup olmaması bizi ilgilendirmiyor"

Cengiz, "Senin de eski takım arkadaşın Henrikh Mkhitaryan Ermenistan Millî Takımı'nı bıraktığını açıkladı. Senin yorumun nedir?" sorusuna, "Mkhitaryan, Roma'da oynadığım zaman iyi bir arkadaşımdı, sürekli konuştuğum, tecrübelerinden faydalandığım biriydi. Onun burada olup olmaması bizi ilgilendirmiyor. Sadece yarın sahaya çıkıp kazanmak istiyoruz. Başka bir şey düşünmek istemiyorum. Tek istediğim yarın maçı kazanıp Türkiye'ye mutlu şekilde dönmek" diye cevapladı.

"Buraya sadece işimizi yapmaya geldik"

Milli futbolcu, "İki ülke arasındaki meseleleri de düşündüğünde. Bu maç sizin için sıradan bir maç mıdır?" sorusuna ise "Biz futbolcularız, buraya sadece işimizi yapmaya geldik. Yarın maçımızı oynayıp, ülkemize güzel bir şekilde dönmek istiyoruz" yanıtını verdi.

"Bu turnuvanın bizim için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz"

Cengiz, EURO 2024'e katılmaya tüm takım olarak inandıklarının altını çizerek, "Takım arkadaşlarımla sürekli bunu konuşuyoruz. Özellikle son Avrupa Şampiyonası'ndan sonra bu turnuvanın bizim için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. iyi başlayıp özellikle Almanya'da yaşayan çok Türk var, bizim için çok önemli. Günden güne daha iyi takım haline geliyoruz. Tecrübeleniyoruz, zamanımız var. Bu turnuvaya katılmayı çok istiyoruz. Avrupa Şampiyonası'na katıldığımız zaman da iyi işler yapmak istiyoruz. Hocamızla da bunu konuştuk, Almanya'da olmayı çok istiyoruz" dedi.

"3-4-3 oynadığım için kendimi daha iyi hissediyorum"

Cengiz, Marsilya'da 3-4-3 sisteminde başarılı olduğunun hatırlatılması üzerine ise, "Bu sistem ilk başta benim için çok zordu. Hocamız çok daha fazla defans yapmamı istiyordu. Başta zorlandım ama daha sonra bu yönümü geliştirdiğimi düşünüyorum. Şu an tüm maçlarda oynuyorum, oynadıkça daha da güçleniyorum. 3-4-3 oynadığım için kendimi daha iyi hissediyorum. Milli takımda daha farklı bir rolde oynuyorum, daha çok hücumda rol alıyorum, daha fazla gol atıyorum. Gol ya da asist yapıyorum, yarın bunu tekrar yapacağım" değerlendirmesinde bulundu.

Cengiz Ünder, "Yarınki maçın tansiyonu yüksek. Tüm biletler bitti. Görüşünüz nedir?" sorusuna, "Milli takım maçlarında stadyum dolu olur. Biz de buraya bunun için geldik. Bunun böyle olacağını zaten biliyoruz" şeklinde yanıtladı.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.