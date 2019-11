STEM uygulamasına Avrupa'dan ödül

AB Eğitim, Öğretim, Gençlik ve Spor programı olan Erasmus+'ın bir parçası olan e-Twinning, Avrupa'daki öğretmenlerin projelerini ödüllendiriyor. Bu yıl da Türkiye'de STEM kategorisinde birincilik kazanan Muğla erkenSTEM projesiyle 21. Yüzyıl Yaşam Becerileri Proje yürütücüsü Semra Ayata e-Twinning 2019 Avrupa ödülüne layık görüldü. Proje, Muğla'da görev yapan okul öncesi, ilkokul ve ortaokul öğretmenlerinin eğtimine yönelik bir STEM programını kapsamakta. Eğitimler, Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Bahçeşehir Üniversitesi ÖGAM-BAUSTEM, Bahçeşehir Koleji, Uğur Okulları ve CIFAL İstanbul-UNITAR iş birliğinde STEM Vadisi'nde çalıştaylar şeklinde düzenleniyor.

“Ülkemizdeki çalışmaları tanıtma fırsatı yakaladık”

Projesiyle Avrupa ödüle layık görülen Semra Ayata, “STEM alanında mesleki gelişimimize destek verecek Türkiye de STEM alanında uzman hocalardan eğitim almamızı sağlayan İl Milli Eğitim Müdürümüz Pervin Töre'nin destekleriyle Muğla ili olarak e-Twinning portalında STEM alanında uyguladığımız projelerimizi uluslararası platformda tanıttığımız için çok mutluyum. Muğla'da erkemStem Projesi ile öğretmenlerimizin aldığı STEM eğitimleri sayesinde gelişerek uluslararası projeler oluşturulmasının önü açıldı ve bu alanda ülkemizdeki çalışmaları tanıtma fırsatı yakaladık” dedi.

“Avrupa çapında ödüle layık görülmesi şaşırtıcı değildir”

BAU Öğretmen Mesleki Gelişim Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÖGAM) Müdürü Doç. Dr. Mehmet Sencer Çorlu, STEM uygulamalarıyla ilgili şunları söyledi: “ErkenSTEM nosyonunu tanıttığımız ve D c c öğretmen eğitimlerini yaptığımız 2017'den bu yana geçen bir sene içerisinde Milli Eğitim Müdürlüğü'nün en üst düzeyde sahiplenmesiyle Muğla genelinde yayılan '21. Yy Yaşam Becerileri Projesi'nin yaygın etkisinden gurur duyuyoruz. İl Milli Eğitim Müdürü sayın Pervin Töre hocamın gayretleri ve liderliği proje içerisinde yer alan her öğretmenimize örnek olmuştur. Proje ekibinin katkılarının Avrupa çapında ödüle layık görülmesi şaşırtıcı değildir çünkü projenin kurumsal çerçevesi olan STEM Bütünleşik Öğretmenlik Çerçevesi tam da bu amaçla Türk öğretmenlerinin becerilerinin bir özü olarak geliştirildi. BAUSTEM artık sadece Türkiye'de değil dünyanın birçok ülkesinde faydalanılan özgün STEM anlayışının ve öğretim materyallerinin geliştirildiği bir laboratuvar olarak Enver Yücel başta olmak üzere Bahçeşehir ailesinin bir başarı hikayesidir.”