Stevie Awards'tan Vestel'e ödül

Şirketin dayanıklı ürünlerde ısıtma ve soğutma performansının kontrolü için sıcaklık ölçümü yapabilen ve bu sıcaklık verilerini bulut üzerinden anlık olarak aktarabilen ölçüm ve arıza tespit cihazı Termonline projesi yarışmada bronz ödüle layık görüldü.

Vestel'in Müşteri Hizmetleri ekiplerince geliştirilen Termonline projesi dünyanın en prestijli iş ödüllerinden Stevie Awards'ta ödüle layık görüldü. Yapılan açıklamaya göre, buzdolapları ve klima gibi dayanıklı ürünlerde ısıtma ve soğutma performansının kontrolü için sıcaklık ölçümü yapabilen ve ısıtma ve soğutma verilerini bulut üzerinden anlık olarak aktarabilen ölçüm ve arıza tespit cihazı olan Termonline isimli cihaz projesi, yarışmada bronz ödülün sahibi oldu. Proje, 51 ülkeden, her ölçekten ve hemen hemen her sektörden 2 bin 300'den fazla adayın değerlendirildiği yarışma kapsamında Stevie Awards ‘Sales & Customer Services' ödül programında ‘Business Intelligence Solution - New' kategorisinin kazananlarından biri oldu. Kazananlar, sekiz uzman jüri heyeti ve dünya çapında 150'den fazla profesyonelin ortalama puanları ile belirlendi.