İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Stil sahibi babalara konfor sahibi hediyeler

Stil sahibi babalara konfor sahibi hediyeler
Stil sahibi babalara konfor sahibi hediyeler

Babalar Günü için az bir zaman kala heyecanlı bekleyiş de başladı. Stil sahibi babalar için modern kumaşları usta bir terzilikle birleştiren D’S Damat, Babalar Gününe özel net yüzde 50 indirim fırsatı ile şıklığın yanında rahatlık ve fonksiyonellik sunuyor.

D'S Damat İlkbahar-Yaz 2019 Koleksiyonu ile babaların hayatına şıklığın yanında rahatlık ve fonksiyonellik dahil edecek. Kolay ütülenen kumaşı ile Easycare gömlekler ve yolculuklar sırasında başa gelebilecek tüm ihtimaller özenle düşünülerek hazırlanan Travel Serisi takım elbise ve gömlekler bu yaz yoğun babaların hayatını kolaylaştıracak.

Deniz aşığı babalara özel marin koleksiyonu

Denizcilik hikayesinden yola çıkan D'S Casual marin grubu, geniş renk skalasına sahip polo yaka t-shirt ve şortlarıyla babanızın rotasına girecek. Mavi, beyaz ve kırmızı üç ana rengiyle marin teması, hafif kumaşlara ve daha sade desenlere yer veriyor. Çizgili veya düz renk keten gömlekler ile kombinlenen renkli şortlar ise nefes alabilen yapıları ile sıcak yaz aylarında babanıza gün boyu konfor sunacak.

 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.