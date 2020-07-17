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Stilinin çizgisi aksesuarda gizli

Stilinin çizgisi aksesuarda gizli
Stilinin çizgisi aksesuarda gizli

Kadınların vazgeçilmez parçası çantalar bu sezonda göz alıyor.

Tarzıyla fark oluşturan titizlikle seçtiği kombin parçaları arasında çantalar ve kemerler yer alıyor. Günün her anında stiliyle tüm dikkatleri üzerine çekmek isteyenler kombinlerini DeFacto 2020 Yaz Aksessuar Koleksiyonu ile tamamlıyor. Koleksiyonda rafya, mikro, çuval, kova çantalar, tokalı ve hasır kemerler ile desenli cüzdanlar yer alıyor.

Cıvıl cıvıl kadın yaz kombinleri rafya çantalar tamamlanıyor. Günlük kullanımdan plaj şıklığına tüm mekanlara uyum sağlayan rafya çantalar şıklığıyla göz kamaştırıyor. Yaz mevsiminin vazgeçilmezi beyaz tişört ve jean şortun havasını ise siyah deri tokalı kemer değiştiriyor. Desenli küçük cüzdanlar ise zarif duruşlarıyla gönülleri fethediyor.

İncelikle kombinlerini tamamlar için 2020 Yaz Aksesuar Koleksiyonu markanın internet adresinde, mobil uygulamasında ve tüm mağazalarında satışa sunuldu.

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