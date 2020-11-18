Stockholm'de Türk ve Azerbaycanlı kadınlardan 'Dağlık Karabağ' dayanışması

Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ zaferi yankılarını sürdürüyor. Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Hakkı Emre Yunt'un eşi Figen Yunt, Büyükelçilikte İsveç'te faaliyet gösteren derneklerin görevlilerini misafir etti. Dağlık Karabağ zaferi sonrası dayanışma günü düzenleyen Figen Yunt, "Bugün buradaki toplantımızın amacını anlatmak istiyorum. Türk ve Azerbaycanlı hanımlarla dayanışma oluşturmak istedik. Bugün kadın derneklerini ve AFİ İsveç Azerbaycan Fedarasyonu'nda çalışma yapan hanımlarla bir araya geldik ve daha sıkı dostluğumuzu ilerletmek fikri hep vardı. Ama biliyorsunuz bazı olaylar oldu. Ermenistan Azerbaycan'ın işgal ettiği topraklardan Azerbaycan'a saldırıya geçti. Bu çatışmanın sonunda Azerbaycan Karabağ'ı ele geçirdi. Bu zafer bütün Türk dünyasında mutluluk yaşattı. Bu iki halkın da birleşmesi, daha da kaynaşmamıza sebep oldu. Dostluğumuzun ne kadar elzem olduğunu anladık. Bütün gayemiz Türk dünyasında olan bütün hanımları bir araya getirmeye çalışmak" diye konuştu.

İsveç Azerbaycan Kültür Derneği Başkanı Ayda Hashimi, "Ben burada derneğimizi temsil ediyorum. Türkiye Büyükelçimizin eşi Figen Yunt'un daveti ile 20'den fazla kadın toplandık. Türkiye ve Azerbaycan'ın son günlerde elde ettiği Dağlık Karabağ zaferini ve Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü kutluyoruz. Bu güzel toplantı için Büyükelçimize hem de Büyükelçimizin eşine çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Diplomat ve ressam Gülşen İpiçürük de Büyükelçilikte resim sergisi açtı.

Metin Altınışık

