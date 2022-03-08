Stokçuluk yapana 3 yıla kadar hapis cezası geliyor

Son günlerde yaşanan ayçiçek yağındaki stokçuluk tartışmalarının ardından Adalet Bakanlığı harekete geçti. Bu kapsamda Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın talimatıyla başlatılan çalışmada Türk Ceza Kanunundaki stokçuluk ve fiyatı etkileme suçlarının cezaları artırılacak.

Adalet Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre Türk Ceza Kanunu'na 240. Maddesinde düzenlenen stokçuluk suçundaki cezalar artırılacak. 240. maddede düzenlenen “Belli bir mal veya hizmeti satmaktan kaçınarak kamu için acil bir ihtiyacın ortaya çıkmasına neden olan kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır" şeklindeki cezalar 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çıkartılacak.

TCK'nın 237. Maddesinde düzenlenen fiyatları etkileme suçunun da cezası da artırılacak. 237. Maddede yer alan "İşçi ücretlerinin veya besin veya malların değerlerinin artıp eksilmesi sonucunu doğurabilecek bir şekilde ve bu maksatla yalan haber veya havadis yayan veya sair hileli yollara başvuran kimseye üç aydan iki yıla kadar hapis ve adli para cezası verilir" düzenlemesindeki cezalar arttırılarak bu suçu işleyenlere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası getirilecek.

“Stokçulukla ilgili maddelerdeki yaptırımları ele alıp yeniden düzenleyeceğiz”

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ dün katıldığı bir toplantıda, "Türkiye'de ve dünyanın dört bir yanında yaşanan hadiseler nedeniyle zaman zaman piyasadaki fiyatları etkileme, stokçuluk yaparak daha fazla kazanma saiki ile hareket edenler söz konusu. Ceza kanunumuzun 237'inci maddesi işçi ücretlerinin veya besin ya da malların değerlerinin artıp eksilmesi sonucunu doğuracak şekilde ve bu maksatla yalan haber veya havadis yayan veya sair hileli yollara başvuran kimselere ilişkin cezai yaptırımı öngörüyor.

Yine TCK 240'ıncı maddesi, 'belli bir mal veya hizmeti satmadan kaçınarak kamu için acil bir ihtiyacın ortaya çıkmasına neden olan kişi hapis cezasıyla cezalandırılır' diyor. Bu ceza kanununu, ülkenin ihtiyaç duyduğu zamanlarda bu konuları kötüye kullanarak suç maksadıyla fahiş fiyatların oluşmasını sağlamak, piyasada daralmayı temin etmek ve kamu düzenini bozmak için de kullanabilirler. İşte bu maddeler esasında kötü niyetli fiyatları arttırmak isteyenler, stokçuluk yapanlara karşı ceza kanunumuzun aldığı tedbirlerdir. Bu tedbirlerin uygulanması son derece önemlidir. Ama bizim gördüğümüz kadarıyla buradaki cezaların fazla caydırıcı olmadığı da bir gerçektir. Onun için yeni dönemde fiyatları etkileme ve stokçulukla ilgili maddelerdeki yaptırımları ele alıp yeniden düzenleyeceğimizi de buradan ifade etmek isterim" açıklamasında bulundu.

Ömer Faruk Karataş