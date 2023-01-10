Stoltenberg: 'AB ve NATO arasındaki işbirliğini geliştirmeye devam edeceğiz'

Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan NATO Merkez Karargahında NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in ev sahipliğinde düzenlenen imza törenine AB adına Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen katıldı. Stoltenberg, NATO ile AB arasındaki işbirliği konulu ortak deklarasyonun imza töreninden sonra AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile ortak basın toplantısı düzenledi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg AB yetkililerini NATO'da ağırlamaktan memnun olduğunu belirterek, "Biraz önce 3. NATO- AB Ortak Deklarasyonunu imzaladık. Burada NATO ile önemli olan AB arasındaki stratejik işbirliğini geliştirmektir. 24 Şubat'taki Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden sonra üçümüz burada NATO karargahında toplandık. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'yı bir kaç günde alıp bizi bölmek istiyordu. Bu iki hedefi de başarısız oldu. Rus güçleri Ukrayna güçlerince püskürtüldü, NATO Ukrayna'yı desteklemek için birlik içinde oldu. Rusya farklı bir Avrupa arzu ediyordu. Rejim komşularını kontrol etmek istiyordu. Bu rejim demokrasi ve özgürlüğü bir tehdit olarak tanımlıyor. Bu durum bizim güvenliğimiz için tehlikedir. NATO bünyesinde savunmamıza, AB ve NATO arasındaki işbirliğini geliştirmeye, Transatlantik işbirliğini geliştirmeye ve Ukrayna'ya destek vermeye devam edeceğiz. Stratejik rekabetin arttığı bir dünyada rakiplerimiz değerlerimiz, çıkarlarımız ve demokratik prensiplerimizi tartışmaya açıyorlar. Bunun için askeri kapasite yanında politik, ekonomik ve teknolojik imkanlar kullanıyorlar. Çin, değerlendirmemiz gereken politikalar yürütüyor. Bizim de güvenliğimizi tehdit ediyor. Komşuluğumuzdaki sorunlar bize karşı güvenlik tehditleri taşıyor. Bu durum stratejik rakiplerimize veya terörist gruplara alan açıyor" ifadelerini kullandı.

Mustafa Ulusoy



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