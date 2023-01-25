Stoltenberg: 'Almanya'nın tank kararını memnuniyetle karşılıyorum'

Almanya hükümeti, Leopard 2 tanklarının Ukrayna'ya gönderilmesine yeşil ışık yaktı. Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit yaptığı açıklamada, Berlin yönetiminin Ukrayna'ya Leopard 2 tankları göndereceğini ve diğer ülkelere de envanterlerindeki Alman yapımı Leopard tanklarını Ukrayna'ya tedarik edebilmeleri için izin vereceğini duyurdu. Almanya'dan gelen haberlerin ardından ilk açıklama NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den geldi.

"Şansölye Scholz ve Almanya'nın diğer NATO müttefikleri ve ortakları ile istişare Ukrayna'ya Leopard 2 tanklarını sağlama kararını memnuniyetle karşılıyorum" diyen Stoltenberg, "Şansölye Scholz ve Almanya'nın diğer NATO Müttefikleri ve ortaklarıyla istişare ederek Ukrayna'ya Leopard 2 tankları sağlama konusundaki liderliğini memnuniyetle karşılıyorum. Rusya savaşının bu kritik anında, bu tanklar Ukrayna'nın bağımsız bir ulus olarak kendisini savunmasına ve kazanmasına yardımcı olabilir" dedi.



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