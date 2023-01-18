Stoltenberg: 'Demokrasinin zulmü ve baskıyı yendiğini kanıtlamamız gerekiyor'



İsviçre'nin Davos kasabasında geçtiğimiz pazartesi başlayan Dünya Ekonomik Forumu (WEF) devam ediyor. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg WEF'teki konuşmasında bu hafta içerisinde Batılı ülkelerle Ukrayna'ya daha fazla silah desteği yapmak için görüşme gerçekleştireceklerini söyledi. Ukrayna Savunma Temas Grubu'nun yarın ve cuma günü Almanya'daki Ramstein Hava Üssü'nde toplanacağını belirten Stoltenberg, "Buradaki ana mesaj şu olacak: daha fazla destek, daha ağır ve daha modern silahlar. Bu, değerlerimiz için bir mücadele. Bu bir demokrasi mücadelesi. Demokrasinin zulmü ve baskıyı yendiğini kanıtlamamız gerekiyor" dedi.

Ukrayna'ya uzun vadede daha fazla teçhizat tedarik etmenin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i müzakere masasına oturmak için yardımcı olacağının da altını çizen Stoltenberg, "Rusya'yı hafife almanın çok tehlikeli olduğu" uyarısında bulunarak barışa giden yolun bir an önce bulunması gerektiğini ifade etti.

İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik süreci ile ilgili de konuşan Stoltenberg, “Finlandiya ve İsveç'in katılım sürecini tamamlayacağından eminim. Ne zaman olduğunu söyleyemem ama birkaç nedenden dolayı kendime güveniyorum. Türkiye, geçtiğimiz yıl temmuz ayında Madrid'de düzenlenen zirvede Finlandiya ve İsveç'i NATO'ya üye olmaları için davet etmeye fiilen karar veren NATO müttefiklerinden biriydi. Finlandiya ve İsveç'in katılım sürecini şu ana kadar NATO'nun 30 müttefikinden 28'i onayladı. Bu, NATO tarihindeki en hızlı katılım süreci oldu. Normalde baktığımızda bir ülkenin NATO'ya katılımı yıllar alır” dedi.

Finlandiya ve İsveç'in katılım süreci hakkında Türkiye'nin tutumunu da ele alan Stoltenberg, “Türkiye'nin bazı meşru güvenlik kaygıları var. Türkiye dışındaki başka hiçbir NATO müttefiki, Türkiye kadar terör saldırısına maruz kalmadı. PKK, NATO müttefikleri arasında terör örgütü olarak kabul ediliyor” açıklamasında bulundu.

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