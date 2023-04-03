NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokolüne ilişkin teklifin, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda kabul edilmesinin ardından sürece ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Finlandiya'nın NATO ittifakını daha güçlü ve güvenli hale getireceğini belirten Stoltenberg, "Finlandiya 31'inci üye olarak yarın NATO'ya katılacak. Finlandiya bayrağını ilk kez burada NATO karargahında göndere çekeceğiz. Finlandiya'nın, İskandinavya'nın ve NATO'nun güvenliği için iyi bir gün olacak. Sonuç olarak İsveç de daha güvenli hale gelecek. Geçtiğimiz yıl müttefiklerimiz tarihi bir karar vererek Finlandiya ve İsveç'i NATO üyesi olmaya davet etti" ifadelerini kullandı.

"Putin daha fazla savaş için hazırlanıyor"

NATO Dışişleri Bakanları çarşamba günü önemli bir toplantı yapılacağını söyleyen Stoltenberg, yarın ise Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile NATO-Ukrayna Komisyonu çerçevesinde görüşme gerçekleştireceklerini kaydetti. Rusya'nın Avrupa'daki güvenlik ortamını parçalamasını izin vermeyeceklerinin altını çizen Stoltenberg, "Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin BM ilkelerinin yer aldığı barış planını olumlu karşılıyorum. Bu plan sürdürülebilir bir barışın oluşmasını sağlıyor. Fakat Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bir barış planı hazırladığına dair işaretler yok. O, daha fazla savaş için hazırlanıyor. Müttefiklerimiz Ukrayna'ya 65 milyon euroluk askeri yardım teslim etti. Desteğimiz uzun soluklu olacak" diye konuştu.

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