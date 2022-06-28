Stoltenberg: 'Finlandiya ve İsveç'in üyeliği konusunda ilerleme kaydetmeyi umuyoruz'

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 28-30 Haziran arasında gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi çerçevesinde bulunduğu Madrid'de İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile bir araya geldi. İkili, zirvenin içeriğine dair basın toplantısı gerçekleştirdi.

Stoltenberg, İspanya'nın NATO üyeliğinin 40. yılında tarihi bir NATO Zirvesi'ne ev sahipliği yapması ve Avrupa-Atlantik güvenliğine katkıda bulunması dolayısıyla Başbakan Sanchez'e ve İspanya hükümetine teşekkür etti. Stoltenberg, "NATO Zirvesi'ne ev sahipliği yaptığı için İspanya hükümetine teşekkür ediyorum. Bu zirve dönüştürücü ve çok önemli bir zirve olacak. Bu zirvenin gerçekleştirilmesi için birlikte sorunsuz bir şekilde haftalarca çalıştık" dedi. İspanya'nın NATO Transatlantik bağlılığına, ortak güvenliğe ve savunmasına katkıda bulunduğunu belirten Stoltenberg, "İspanya, Irak'taki NATO misyonlarına ve Baltık ülkelerindeki faaliyetlere katkıda bulunuyor. İspanya'nın NATO'ya olan bu güçlü bağlılığı, şu anda zirveye ev sahipliği yapıyor olması ile kanıtlanıyor. Bu zirve ayrıca İspanya'nın ittifakımıza katılmasının 40. yıl dönümü ile aynı zamanlarda gerçekleşiyor" şeklinde konuştu.

"NATO caydırıcılık ve savunmasını güçlendirecek"

Stoltenberg zirvede NATO'nun caydırıcılık ve savunmasında köklü bir değişiklik yapılması, Ukrayna'yı daha uzun vadede desteklemek için ortaklarla iş birliğini derinleştirme planları üzerinde anlaşmaya varılacağını söyledi. Stoltenberg, "Madrid Zirvesi çok önemli bir zirve olacak. Daha tehlikeli ve öngörülemez bir dünyada NATO'nun yeni bir stratejik anlaşma planı olacak olan Madrid Stratejik Konsepti üzerinde anlaşacağız. Caydırıcılık ve savunmamızda daha yüksek bir hızla, daha ileri savunmayla ve daha önceden konumlandırılmış teçhizatla temel bir değişim yapacağız" dedi.

"Ukrayna'ya destek vermeye ve buna devam etmeye hazır olmamız son derece önemli"

Stoltenberg, "Ukrayna'ya meşru müdafaa haklarını koruma konusunda yardımcı olmak için Kapsamlı Yardım Paketi'ni kabul edeceğiz. Ukrayna, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa'da görmediğimiz bir vahşetle karşı karşıya. Bu nedenle Ukrayna'ya destek vermeye ve buna devam etmeye hazır olmamız son derece önemli" ifadelerini kullandı.

"Finlandiya ve İsveç'in katılımı konusunda ilerleme kaydetmeyi umuyoruz"

Stoltenberg, zirvede ayrıca Finlandiya'nın ve İsveç'in NATO üyeliği sürecinin ele alınacağını kaydederek, "Finlandiya ve İsveç'in katılımı konusunda ilerleme kaydetmeyi umuyoruz" dedi. Stoltenberg, "Daha tehlikeli bir dünyada savunmada kalmamız için savunmamıza daha fazla yatırım yapmamız gerektiğini de vurgulayacağız. Bu yüzden Madrid'deki bu tarihi zirveyi heyecanla bekliyorum" diye konuştu.

"Birlik mesajı vereceğiz"

İspanya Başbakanı Sanchez ise NATO Zirvesinin amacının "birlik mesajı vermek" olduğunu söyledi. Sanchez, "Hedefimiz açık. Müttefikler olarak birlik mesajı vereceğiz" dedi.

Aylin Albayrak