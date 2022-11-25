Stoltenberg: 'Finlandiya veya İsveç'e yönelik herhangi bir saldırıya NATO'nun tepki vermemesi düşünülemez'

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Romanya'nın başkenti Bükreş'te 29-30 Kasım'da düzenlenecek NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesi Brüksel'de gazetecilerle bir araya geldi. Stoltenberg konuşmasında, “NATO Dışişleri Bakanları önümüzdeki hafta Bükreş'te bir araya gelecek. Avrupa-Atlantik barışını ve güvenliğini tehdit etmeye devam eden Rusya'nın Ukrayna'daki yasa dışı savaşını ele alacağız. Rusya Devlet Başkanı Putin Ukrayna'da başarısız oluyor ve daha vahşice karşılık veriyor” dedi. Rusya'nın Ukrayna genelinde sivil altyapıya yönelik kasıtlı füze saldırılarının Ukraynalıların soğukta kalmasına, elektrikten ve gıdadan mahrum bırakılmasına yol açtığını belirten Stoltenberg, “Bu, Ukrayna için kış mevsimine korkunç bir başlangıç. Bunlar aynı zamanda artan enerji ve gıda fiyatları ile birlikte Avrupa'nın geri kalanı ve tüm dünya için zor zamanlar demek” ifadelerini kullandı. Stoltenberg, “Evet, hepimiz Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşının bedelini ödüyoruz. Ama ödediğimiz bedel paradır. Ukraynalıların ödediği bedel ise kan. Eğer Putin'in kazanmasına izin verirsek önümüzdeki yıllarda hepimiz çok daha yüksek bir bedel ödeyeceğiz. Bu, dünyamızı daha tehlikeli hale getirirdi ve hepimiz daha savunmasız durumdayız. Dolayısıyla Ukrayna'yı desteklemek bizim güvenlik çıkarımızadır” şeklinde konuştu.

“Müzakere masasında ne olacağı, savaş alanında ne olduğuna bağlıdır”

Stoltenberg, “Bu savaşın ne hakkında olduğunu hatırlamamız gerekiyor. Rusya saldırgandır. Ukrayna ise saldırganlığın kurbanı. Tabi ki Ukrayna'nın kendini savunma hakkı var. Ukrayna'nın bu hakkı korumasına yardım ediyoruz. Saldırgan kazanırsa, baskı ve otokrasi, özgürlük ve demokrasiye üstün gelirse kalıcı bir barış olmayacak. Savaşların çoğu müzakerelerle biter. Ancak müzakere masasında ne olacağı, savaş alanında ne olduğuna bağlıdır. Bu nedenle barışçıl çözüm şansını artırmanın en iyi yolu Ukrayna'yı desteklemektir. Yani NATO, ne kadar sürerse sürsün Ukrayna'nın yanında olmaya devam edecek. Geri adım atmayacağız” dedi.

“Ukrayna'nın Sovyet dönemi teçhizatından modern NATO standartlarına geçişine yardımcı olacağız”

NATO müttefiklerinin benzeri görülmemiş bir şekilde askeri destek sağladığını belirten Stoltenberg, “NATO, Çerçeveli Yardım Paketi aracılığıyla yakıt, tıbbi malzeme, kışlık ekipman ve insansız hava aracı sinyal bozucuları sağlıyor. Müttefiklere katkıları için teşekkür ederim. Bükreş'teki toplantımızda daha fazlasını isteyeceğim. Uzun vadede Ukrayna'nın Sovyet dönemi teçhizatından modern NATO standartlarına, doktrini ve eğitimine geçişine yardımcı olacağız. Ukrayna'nın en acil ihtiyaçlarını ve uzun vadeli desteğimizi görüşmek üzere (Ukrayna) Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile bir araya geleceğiz” dedi. Stoltenberg, “Bosna Hersek, Gürcistan ve Moldova dışişleri bakanlarıyla da görüşeceğiz. Üç ortağımız çok farklı şekillerde Rus baskısıyla karşı karşıya. Bu nedenle toplantımızda bağımsızlıklarını korumalarına yardımcı olmak ve savunma yeteneklerinin güçlendirilmesi için adımlar atacağız” ifadelerini kullandı.

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