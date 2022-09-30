Stoltenberg: 'NATO müttefikleri bu toprakların hiçbirini Rusya'nın bir parçası olarak tanımıyor'

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna'nın 4 bölgesindeki toprakları ele geçirmesini kınayarak, bu bölgelerin Rusya'ya dahil edilmesinin kabul edilmeyeceğini söyledi. Stoltenberg yaptığı açıklamada, "Ukrayna topraklarının yüzde 15'i Rusya tarafından yasadışı bir şekilde ele geçirildi. Sahte referandumlar yapıldı ve uluslararası hukuk tamamen ihlal edildi. NATO müttefikleri bu toprakların hiçbirini Rusya'nın bir parçası olarak tanımıyor ve tanımayacak. Tüm devletleri, Rusya'nın bu Ukrayna topraklarını ele geçirmeye yönelik girişimlerini reddetmeye çağırıyoruz. Donetsk, Luhansk, Kherson ve Zaporijya Ukrayna'nındır" dedi.

Konuşmasından önemli satır başları

"Rusya savaşı bırakırsa barış olacak"

"Ukrayna topraklarını geri alabilir"

"Savaşı Rusya kazanırsa dünya daha tehlikeli olacak"

Aylin Albayrak



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