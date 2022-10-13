Stoltenberg: 'NATO'nun nükleer silah kullanmak zorunda kalabileceği koşullar son derece uzak'

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenledi. Stoltenberg, NATO Savunma Bakanları'nın güvenlik açısından önemli sorunları ele almak üzere bir araya geldiğini belirterek, toplantıda Ukrayna'ya destek, caydırıcılığı artıracak adımlar, kritik altyapının korunması ve istihbarat paylaşımı gibi konuların ele alındığını aktardı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaş alanındaki başarısızlıklarına ilhak girişimleriyle yanıt verdiğini ifade eden Stoltenberg, “Kısmi seferberlik, sorumsuz nükleer retorik, sivillere ve kritik altyapıya ayrım gözetmeyen saldırılar şubattaki işgalden bu yana en ciddi tırmanışı temsil ediyor” dedi.

Konuşmasından önemli satır başları:

"NATO, BM'nin Rusya'yı kınama kararından memnun"

“NATO, Rusya-Ukrayna Savaş'ında taraf değil”

"İspanya'dan Ukrayna'ya hava savunma sistemi"

“Putin'in nükleer retoriği tehlikeli ve sorumsuzca”

“NATO'nun nükleer caydırıcılığı barışı korur, baskıyı önler ve saldırganlığı caydırır”

NATO Mukabele Gücü'nün sayısı artırıldı

Baltık ve Kuzey Denizlerinde alarm durumunu arttırıldı

“KFOR gerektiğinde müdahale etmeye hazırdır”

“NATO güçlü ve teyakkuzda, herhangi bir yönden gelen herhangi bir tehdide karşı hazır”

“NATO'nun nükleer silah kullanmak zorunda kalabileceği koşullar son derece uzak”

“Onlarca yıldır Rus nükleer kuvvetlerini izliyoruz ve çok yakından izlemeye devam edeceğiz”

“Sivillere yönelik herhangi bir kasıtlı saldırı savaş suçu oluşturur”

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