İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Stoltenberg: 'Tahıl sevkiyatında Türkiye'ye oynadığı rol için teşekkür ederim'

Stoltenberg: 'Tahıl sevkiyatında Türkiye'ye oynadığı rol için teşekkür ederim'
Stoltenberg: 'Tahıl sevkiyatında Türkiye'ye oynadığı rol için teşekkür ederim'

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan yapılan Ukrayna tahılının ilk sevkiyatını memnuniyetle karşıladığını söyleyerek, "Bu önemli rolü için müttefikimiz Türkiye'ye teşekkür ediyorum" dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan ayrılarak Lübnan'ın başkenti Beyrut'a doğru yola çıkan Razori'ye dair önemli açıklamalarda bulundu. Stoltenberg, ilk tahıl sevkiyatını memnuniyetle karşıladıklarını dile getirerek, "Birleşmiş Milletler'in (BM) aracılığında yapılan anlaşma kapsamında Odessa'dan yapılan Ukrayna tahılının ilk sevkiyatını memnuniyetle karşılıyorum. Bu önemli rolü için müttefikimiz Türkiye'ye teşekkür ediyorum. NATO müttefikleri Rusya'nın Ukrayna'daki savaşının neden olduğu küresel gıda krizini hafifletmek için anlaşmanın tam olarak uygulanmasını güçlü bir şekilde destekliyor" ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABER
Dünyanın beklediği haber! Tahıl sevkiyatında ilk gemi yola çıkıyor Dünyanın beklediği haber! Tahıl sevkiyatında ilk gemi yola çıkıyor
İLGİLİ HABER
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci: Cumhurbaşkanımızın duruşu ile tahıl krizi sorunu çözüldü Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci: 'Cumhurbaşkanımızın duruşu ile tahıl krizi sorunu çözüldü'
İLGİLİ HABER
Ukraynanın en büyük tahıl şirketinin sahibi ve eşi Rus bombardımanında öldü Ukrayna'nın en büyük tahıl şirketinin sahibi ve eşi Rus bombardımanında öldü
İLGİLİ HABER
Rusyada tahıl üretimi 11 milyon ton azaldı Rusya’da tahıl üretimi 11 milyon ton azaldı
İLGİLİ HABER
BMden Odessa Limanından sefere başlayan kuru yük gemisi hakkında açıklama BM’den Odessa Limanı'ndan sefere başlayan kuru yük gemisi hakkında açıklama

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.