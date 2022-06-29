Stoltenberg: 'Tarihi kararlar alacağız'

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesine katılmak üzere üye ülkelerin liderleri, İspanya'nın başkenti Madrid'deki IFEMA Fuar Merkezine gelmeye başladı. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, merkezin girişinde zirvenin gündemine dair açıklamalarda bulundu.

Stoltenberg, "İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana karşılaştığımız en ciddi güvenlik krizinin ortasında buluşuyoruz. Müttefiklerin birlik gösterebildiklerini görüyoruz. Dönüştürücü bir zirve olacak çünkü tarihi kararlar alacağız" dedi. Stoltenberg, "Tüm müttefikleri ve 1 milyara yakın vatandaşı korumak için NATO'yu daha rekabetçi ve tehlikeli bir dünyada geleceğe nasıl taşıyacağımızın bir planı olan yeni bir Stratejik Konsept üzerinde anlaşacağız. Caydırıcılık ve savunmamızda temel bir değişiklik üzerinde anlaşacağız. Bu, Soğuk Savaş'ın sona ermesinden bu yana bu zirvede kararlaştırılacak olan toplu savunmamızın en büyük revizyonudur" şeklinde konuştu.

"Elbette Ukrayna'ya desteğimizi ifade edeceğiz" diyen Stoltenberg, "Ukrayna için Kapsamlı Yardım Paketi üzerinde anlaşacağız. NATO ve NATO müttefikleri uzun yıllardır Ukrayna'yı destekledi. Ama elbette işgalden sonra hepimiz hızlandık" ifadelerini kullandı.

"Liderler Finlandiya ve İsveç'in NATO üyesi olması için tarihi bir karar da verecek"

Genel Sekreter Stoltenberg, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelik süreceğine de değinerek, "Liderler Finlandiya ve İsveç'in NATO üyesi olması için tarihi bir karar da verecek. Bu, Finlandiya, İsveç ve Türkiye arasında dün varılan anlaşmaya dayanıyor" dedi.

Stoltenberg, "Son olarak, son yıllarda tüm ittifak genelinde artan savunma yatırımları ve görev paylaşımı söz konusu olduğunda kaydedilen büyük ilerlemeyi yeniden masaya yatıracağız ve değerlendireceğiz. Ayrıca başka kararlar da alacağız. İklim değişikliğini ele alacağız. Yeni bir inovasyon fonu oluşturacağız. Sonuç olarak bu gerçekten ittifakın birliğini ve NATO'nun değişen dünyaya uyum sağlama yeteneğini gösteren tarihi ve dönüştürücü bir zirve olacak" ifadelerini kullandı.