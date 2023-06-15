Stoltenberg: 'Türkiye'nin haklı güvenlik endişelerinin farkına varmalıyız'

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Savunma Bakanları toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İsveç'in NATO'ya üyeliğine ilişkin soruyu yanıtlayan Stoltenberg, Finlandiya, İsveç ve Türkiye arasında daimi mekanizma sağlanması için Ankara'daki üçlü toplantıyı değerlendirerek, “Birkaç hafta önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İsveç'in NATO'ya üyeliği üzerine olumlu bir şekilde ele aldık. Erdoğan ile İsveç'in NATO'ya üyeliği konusunda daimi mekanizma toplantısı gerçekleştirilmesi konusunda hem fikirdik ve dün yapılan toplantı yapıcı ortamda geçti. İsveç, silah ihracatı üzerindeki kısıtlamalar ve terörle mücadele konusunda Türkiye ile işbirliğinin geliştirilmesine kadar bütün taahhütleri yerine getirdi. Tüm bunlar İsveç'in üyelik için gerekli olan her şeyi yaptığını gösteriyor” dedi.

“Hiçbir NATO ülkesi terör saldırılarıyla mağdur edilmemeli”

Türkiye'nin terörle mücadele konusundaki endişelerine değinen Stoltenberg,“Türkiye'nin haklı güvenlik sorunlarının farkına varmalıyız. Hiçbir NATO ülkesi terör saldırılarıyla mağdur edilmemeli. Bu yüzden terör ile mücadele konusunda işbirliğimizi nasıl güçlendirebileceğimiz konusundaki değerlendirmelerimiz olumlu. İsveç'in NATO'ya üyeliği Vilnuis Zirvesi'ne kadar mümkün ama bunun gerçekleşeceğini garantileyemem. İsveç'in en yakın zamanda NATO'ya üyeliğinin gerçekleşmesi için çok çalışıyoruz. Bu yüzden Cumhurbaşkanı Erdoğan ile kalıcı bir mekanizma sağlamak için gerçekleştirdiğimiz görüşmeden memnuniyet duyuyorum“ ifadelerini kullandı.

“Rusya'nın nükleer mesajları düşüncesizce ve tehlikeli”

Putin'in temmuz başında Belarus'a nükleer silah teslim etmesi halinde NATO'nun ne tepki vereceği sorusunu yanıtlayan Stoltenberg, “Rusya'nın nükleer mesajları düşüncesizce ve tehlikeli, Rusya nükleer silah ile savaşıp kazanılmayacağını bilmeli. Rusya'nın ne yaptığını yakından takip ediyoruz. Rusya yeni ve modern nükleer silahlanmaya yatırım yaptı ve NATO sınırlarına yakın yerlere nükleer silahlarını yerleştirdi. NATO, savunma güçleriyle gereken yanıtı vermek için hazır” ifadelerini kullandı.

Stoltenberg, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den barış için hiçbir işaret göremiyoruz. Putin bu savaşı kazanamayacağını çok yakında anlayacak” dedi.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.