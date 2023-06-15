Stoltenberg: 'Ukraynalılar işgal edilmiş topraklarının özgürlüğünü geri kazanabiliyor'

NATO Savunma Bakanları Toplantısı başladı. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Belçika'nın ev sahipliği yaptığı ve NATO ülkelerinin savunma bakanlarının katıldığı toplantı öncesi NATO Karargahı kapısının önünde gazetecilerin sorularını cevapladı. NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın kritik bir zamanda yapıldığını söyleyen Stoltenberg, “Ukrayna karşı saldırı başlattı. Gördüğümüz şiddetli bir savaş. Ayrıca Ukraynalıların işgal edilmiş topraklarının özgürlüğünü geri kazanabildiğini görüyoruz. Bunun nedeni cesur Ukraynalı askerlerinin yeteneği. Bu ayrıca NATO ittifakının desteği ile aylardır Ukrayna'nın savaş alanında oluşturduğu farkı gösteriyor. Bu yüzden ele alacağımız ana konu da Ukrayna'ya desteğin sürdürülebilirliği” dedi.

Ukrayna'daki savaşın ülkeye daha çok destek gerektirdiğini ifade eden Stoltenberg, “Temmuz ayında NATO'nun savunma politikalarının güçlendirilmesinin konuşulacağı Vilnius Zirvesi'nde yeni bölgesel planların, savunma modellerinin, güç yapısının ve daha fazla yatırımın sağlanmasını görüşeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Ukrayna'ya sağladığımız askeri stoklar tükeniyor”

Vilnuis Zirvesi'ne liderlerin katılımının savunma sanayi yatırımları için öneminden bahseden Stoltenberg, “Üretimi daha fazla nasıl arttırabileceğimizi konuşacağız. Sonbahardan beri bir yıpranmanın, yıpratma savaşının yaşandığı çok belli ve bu yıpratma savaşı lojistik bir savaş. Bu yüzden savunma sanayinde bir anlaşmaya vardık. Buradaki toplantıda ittifak genelinde toplanan küçük bir savunma sanayi grubuyla gayriresmi bir etkinliğimiz olacak ve bu toplantı savunma sanayi ile devam eden taahhüdümüzün bir parçası. Ukrayna'ya sağladığımız askeri stokların tükendiğini görüyoruz. Bu yüzden kısmen stoklarımızı yenilemek, kısmen de destek vermeye devam edebilmek için daha fazla askeri kapasitesinin arttırılmasına ihtiyaç var. NATO Destek ve Tedarik Dairesi'nin (NSPA) sağladığı 155 mühimmat için 1 milyar dolar tutarında devam eden askeri projeler var “ diye konuştu.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.