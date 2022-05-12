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Stoltenberg'den 'Finlandiya'nın NATO üyeliği iki tarafı da güçlendirecek' mesajı

Stoltenberg'den 'Finlandiya'nın NATO üyeliği iki tarafı da güçlendirecek' mesajı
Stoltenberg'den 'Finlandiya'nın NATO üyeliği iki tarafı da güçlendirecek' mesajı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Finlandiya'nın NATO üyeliğinin hem NATO'yu hem de Finlandiya'nın güvenliğini güçlendireceğini ifade etti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Finlandiya'nın NATO üyeliğine başvuru sürecine yönelik değerlendirmede bulundu. Stoltenberg, "Bu, Finlandiya'nın bağımsız bir kararı ve NATO'nun tamamen saygı duyduğu bir karardır. Finlandiya başvurmaya karar verirse NATO'da sıcak bir şekilde karşılanacak ve katılım süreci sorunsuz ve hızlı olacaktır" dedi.

Finlandiya'nın NATO'nun en yakın ortaklarından biri olduğunu belirten Stoltenberg, "Finlandiya olgun bir demokrasi, Avrupa Birliği üyesi ve Avrupa-Atlantik güvenliğine önemli bir katkıda bulunuyor" ifadelerini kullandı. Stoltenberg, "NATO üyeliğinin hem Finlandiya'nın hem de NATO'nun güvenliğini güçlendireceğini söyleyen Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ve Başbakan Sanna Marin ile aynı fikirdeyim. Bu, NATO'nun kapılarının açık olduğunu ve Finlandiya'nın kendi geleceğine karar verdiğini gösterecektir" dedi.

Niinisto ve Marin bugün Finlandiya'nın NATO'ya katılım başvurusuna desteklerini içeren ortak bir açıklama yapmıştı.

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